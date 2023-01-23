Безработные орловцы могут получить новые профессии

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17:00, 23 января 2023 года
Безработные орловцы могут получить новые профессииУчебный центр службы занятости региона запускает первые группы в новом году.
Портные начнут учиться уже 24 января и получат документы об овладении навыками уже в июне, рассказали в пресс-службе областного правительства.
С 25 января к обучению приступят парикмахеры и частные охранники, 26 января – специалисты по маникюру, 27 января – бухгалтеры, кадровики и специалисты по ламинированию ресниц.
Следующие группы начнут учебу в феврале. Первыми обучаться будут специалисты по информационным ресурсам.
Сергей СИЛАЕВ