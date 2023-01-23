Безработные орловцы могут получить новые профессии

Учебный центр службы занятости региона запускает первые группы в новом году.

Портные начнут учиться уже 24 января и получат документы об овладении навыками уже в июне,

рассказали

в пресс-службе областного правительства.

С 25 января к обучению приступят парикмахеры и частные охранники, 26 января – специалисты по маникюру, 27 января – бухгалтеры, кадровики и специалисты по ламинированию ресниц.

Следующие группы начнут учебу в феврале. Первыми обучаться будут специалисты по информационным ресурсам.