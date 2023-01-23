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17:30, 23 января 2023 года Орловцы начали сбрасывать набранные за новогодние каникулы лишние килограммы Подходить к этому процессу нужно с умом, чтобы не навредить здоровью.





Новогодние праздники давно позади. Кто-то вышел с каникул с лишними килограммами и пошел в спортзал. Чтобы похудеть, в ход идет все и сразу: чистки, голодовки, изнуряющие тренировки. Такой подход может серьезно навредить здоровью. Как правильно избавиться от набранного веса? Советы – в материале Екатерины Габовой.





Екатерина Габова





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