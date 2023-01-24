В Орловской области планируется увеличить ввод в эксплуатацию площади многоквартирных домов

Показатель приблизится к 200 тысячам квадратных метров.

правительства региона. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областной администрации, сообщили в пресс-служберегиона.

В 2022 году в эксплуатацию ввели 20 многоквартирных жилых домов, жилой площадью свыше 178,7 тысяч квадратных метров. В 2023 году планируется увеличить показатель почти до 200 тысяч, однако прогноз может меняться в зависимости от планов застройщиков.

Пилотной площадкой выбрали Наугорское шоссе, общей площадью 9,8 гектаров. Уже утверждена документация по планировке, предусматривающая строительство пяти десятиэтажных многоквартирных домов и детского сада на 90 мест.