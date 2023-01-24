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18:30, 23 января 2023 года В Орле открылась выставка работ Анатолия Костянникова Экспозиция представлена в Туристском информационно-выставочном центре.





В Орле отметили 65-летний юбилей заслуженного художника России и почетного члена Российской Академии художеств Анатолия Костянникова. В честь этого события в Туристском информационно-выставочном центре была открыта выставка работ мастера, одинаково успешно работающего как над исторической картиной, так и над портретом, пейзажем и натюрмортом. Всего представлено 100 картин. Выставлены исторические работы, портреты и натюрморты.



Посетить выставку можно до 12 февраля.





Эва Стасюлевич





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