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19:30, 23 января 2023 года Орловцы могут самостоятельно подготовить себе место для уличного спорта Речь прежде всего идет о заливе хоккейных кортов во дворах.





Текущая зима переменчива. Она не балует орловцев обильным снежным покровом. Но и в этом случае можно провести время с пользой для здоровья. Речь о возможности покататься на залитых кортах. В нашем регионе находятся люди, кто готов решить этот вопрос самостоятельно и взять на себя все расходы. Создать спортобъект может и коллектив жильцов. Подробности – в нашем материале.





Анастасия Дорохова





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