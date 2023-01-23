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15:50, 23 января 2023 года Больница Семашко в Орле перестраивает алгоритмы своей работы В ближайшем будущем здесь будут принимать пациентов не только из города, но и из области. Какие планы на будущее строит лечебное учреждение? Их озвучил главный врач больницы Павел Сергеев.











Елена Литинская





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