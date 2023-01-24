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8:30, 24 января 2023 года Житель Рязани заехал на заправку и украл телефон у орловца Возбуждено уголовное дело.





В полицию обратился житель Ливенского района – работник заправки. Он рассказал, что помогал клиенту с заправкой и оставил телефон на подоконнике. В помещение зашел проезжавший мимо житель Рязани. Он заприметил телефон, проверил, работает ли он, затем забрал себе. Стражи порядка установили вора. 37-летний житель вернул похищенный телефон возместил потерпевшему причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей СИЛАЕВ





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