Житель Рязани заехал на заправку и украл телефон у орловца

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8:30, 24 января 2023 года
Житель Рязани заехал на заправку и украл телефон у орловцаВозбуждено уголовное дело.
В полицию обратился житель Ливенского района – работник заправки. Он рассказал, что помогал клиенту с заправкой и оставил телефон на подоконнике. В помещение зашел проезжавший мимо житель Рязани. Он заприметил телефон, проверил, работает ли он, затем забрал себе.
Стражи порядка установили вора. 37-летний житель вернул похищенный телефон возместил потерпевшему причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сергей СИЛАЕВ