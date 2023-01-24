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8:00, 24 января 2023 года

Две орловчанки нарвались на мошенников при поиске работы

Вместе женщины отдали злоумышленникам свыше 200 тысяч рублей.


Мошенники продолжают лишать орловцев значительных сумм денег. Как сообщили в областном УМВД, очередными жертвами злоумышленников стали две женщины, ищущие работу. В первом случае с разместившей объявление потерпевшей связались якобы работодатели, заявившие, что ей нужно оформить карту для зачисления зарплаты. Чтобы "проверить", что платежное средство работает, женщину попросили внести туда деньги. За несколько подходов она положила на карту 67 тысяч рублей, которые и стали добычей злоумышленников.

Во втором случае амчанке предложили дистанционную работу. Злоумышленники убедили женщину установить на компьютер специальную программу, а затем перевести им 136 тысяч рублей.


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