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19:00, 23 января 2023 года

Подставные банкиры и фальшивые правоохранители лишили денег двух орловчанок

На двоих женщины пополнили счета злоумышленников на полмиллиона рублей.


Орловцы снова стали жертвами уловок телефонных мошенников и лишились значительных сумм. Как сообщили в областном УМВД, недавно на удочку злоумышленников попались две женщины. Им позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов и банковскими работниками. Первую орловчанку запугали тем, что ее сбережения в опасности. Из страха потерять накопления, женщина поступила так, как советовали звонившие - снять деньги и перевести их через терминал на "безопасный счет". Добычей злоумшленников стали 400 тысяч рублей.

Во втором случае потерпевшей сказали, что на ее имя по доверенности пытаются оформить кредит. Орловчанке самой посоветовали взять заем и перевести средства по указанным реквизитам. Женщина лишилась 142 тысяч рублей.


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