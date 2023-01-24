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20:00, 23 января 2023 года

Андрей Клычков встретился с орловским добровольцем

Защитник вернулся из зоны СВО в отпуск.


Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Мужчина уже полгода защищает Отечество, с губернатором он пообщался 23 января.

Все мы  объединились: и простые жители, и бизнес, и представители органов власти, чтобы делать одно большое дело. Поддержка участников СВО – наша общая задача, - отметил глава региона.

Клычков добавил, что на сегодняшний день стоит задача отправлять два-три гуманитарных конвоя в неделю.

Многие пришли в отпуск - восстановиться, привести здоровье в порядок, увидеться с семьями. Это необходимо для поднятия боевого духа. Отдохнули. Настроение хорошее, - сообщил участник специальной военной операции.

Мужчина выразил глубокую благодарность губернатору и землякам за помощь и отметил, что бойцы должны выполнить команду, поставленную Верховным главнокомандующим.




Сергей СИЛАЕВ
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