Андрей Клычков встретился с орловским добровольцем

Защитник вернулся из зоны СВО в отпуск.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Мужчина уже полгода защищает Отечество, с губернатором он пообщался 23 января.

– Все мы объединились: и простые жители, и бизнес, и представители органов власти, чтобы делать одно большое дело. Поддержка участников СВО – наша общая задача, - отметил глава региона.

Клычков добавил, что на сегодняшний день стоит задача отправлять два-три гуманитарных конвоя в неделю.

– Многие пришли в отпуск - восстановиться, привести здоровье в порядок, увидеться с семьями. Это необходимо для поднятия боевого духа. Отдохнули. Настроение хорошее, - сообщил участник специальной военной операции.

Мужчина выразил глубокую благодарность губернатору и землякам за помощь и отметил, что бойцы должны выполнить команду, поставленную Верховным главнокомандующим.