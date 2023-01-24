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9:00, 24 января 2023 года Господдержка помогла орловским животноводам справиться с вызовами минувшего года Развитие будет продолжено и в 2023-м году. Итоги и планы обсудили на заседании профильного комитета областного совета.





В 2022 году перед орловскими животноводами стоял ряд трудностей, вызванных санкциями. Пришлось выстраивать новые логистические цепочки поставок иностранного оборудования, а закупка импортного племенного скота невозможна до сих пор, однако благодаря мерам господдержки ограничения не оказали существенного влияния на отрасль животноводства.



В этом году ожидаемое производство мяса в регионе составит 270 тысяч тонн, молока – почти 160 тысяч тонн. Подробности смотрите в сюжете Антона Киселева.





Антон Киселёв





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