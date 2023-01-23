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16:47, 23 января 2023 года В Орле предлагается создать должность военного омбудсмена С этой инициативой выступила депутат областного совета Светлана Ковалева.





Депутат Орловского областного совета Светлана Ковалева направила законодательную инициативу о военном омбудсмене в региональный парламент. Об этом Ковалева сообщила на своей странице "ВКонтакте". "Предлагаю ввести должность уполномоченного по защите прав военнообязанных и военнослужащих в Орловской области. Уполномоченные будут следить за соблюдением прав призывников и тех, кто уже находится в войсках", - пишет депутат.





Орловское Информбюро





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