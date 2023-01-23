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17:32, 23 января 2023 года Депутат орловского Горсовета стал замкомандира мотострелковой роты по военно-политической работе Об этом сообщил председатель представительного органа Василий Новиков.





Депутат Горсовета Орла Владимир Строев, призванный в октябре в рамках частичной мобилизации, стал заместителем командира мотострелковой роты по военно-политической работе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель представительного органа Василий Новиков. "Успехов и удачи Вам, уважаемый Владимир Владимирович! Держим за Вас кулаки и ждем вас всех с Победой!", - пишет Новиков.



Фото: ТГ-канал Василия Новикова





Орловское Информбюро





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