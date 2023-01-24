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9:30, 24 января 2023 года В Орле на 3D-принтерах печатают комплектующие для нужд СВО Готовые наборы отправляют на передовую.





В Орле организована трехмерная печать комплектующих для нужд участников специальной военной операции. Пять 3D-принтеров работают без остановки 24 часа в сутки.



Создание комплектующих идет под пристальным вниманием волонтеров. Потребности уточняются у самих солдат. Создаются, например, запчасти для бандажей, кровоостанавливающих турникетов.



Масштаб производства волонтерам хотелось бы увеличить – нужны еще принтеры. Имеющиеся работают "на износ". Помочь проекту может любой желающий, присоединившись в "Телеграмме" к сообществу "Волонтер Орел".





Екатерина Габова





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