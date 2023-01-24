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10:00, 24 января 2023 года Орловцы осваивают курс начальной военной подготовки под присмотром участников СВО Приобрести знания и практические навыки может любой желающий.





В Орле участники СВО передают свой опыт участникам курсов начальной военной подготовки. В августе прошлого года активисты "Рокота" обратились к правительству области с инициативой подготовки добровольцев.



Сначала участников ждет тщательная теоретическая подготовка. Только потом начинается практика. Можно сказать, что стрельбы – это экзамен, где каждый проверяет усвоение полученных знаний.



Получить полезные навыки может каждый желающий. Информация – в телеграмме "Рокот-Орел". Уже 4 февраля пройдет занятие по оказанию первой медицинской помощи в КДЦ "Металлург".





Орловское Информбюро





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