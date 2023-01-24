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20:40, 23 января 2023 года Андрей Клычков поручил орловскому депздраву оперативно закупить лекарства для льготников Об этом глава региона сообщил в ходе прямого эфира.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил региональному департаменту здравоохранения оперативно закончить конкурсные процедуры по закупке лекарств для льготников. Об этом глава Орловщины сообщил в прямом эфире в социальных сетях. В ходе трансляции несколько зрителей пожаловались на отсутствие некоторых льготных препаратов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Видел много обращений по лекарствам. На прошлой неделе дано поручение Департаменту здравоохранения завершить все начатые конкурсные процедуры, чтобы лекарства поступили в регион и их начали выдавать тем, кто имеет право на их получение".





Орловское Информбюро





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