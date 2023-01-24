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9:15, 24 января 2023 года Мост в деревне Тайное под Орлом начнут строить в 2023 году Сейчас проезд по имеющейся здесь переправе закрыт.





Строительство моста в деревне Тайное в пригороде Орла начнется уже в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях, который он провел 23 января.



Сейчас на подъездах к Тайному с обеих сторон стоят знаки и указатели, запрещающие проезд. Отметим, что этот мост через Оку, связывающий несколько населенных пунктов Орловского МО, регулярно подтапливает во время подъема воды. Жителям приходится добираться в объезд.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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