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10:30, 24 января 2023 года В Мценске развернулась операция по спасению кота Пушистый не мог самостоятельно слезть в высокого дерева.





В Орловской области спасатели в очередной раз пришли на помощь животному, угодившему в беду. На этот раз сотрудникам МЧС пришлось разворачивать автолестницу, чтобы снять с дерева кота.



Операция развернулась в городе Мценске. За помощью обратилась жительница района Коммаш: ее любимец залез на высоту и спуститься сам не мог. В итоге на место прибыли пожарные, которые развернули автолестницу и сняли пушистого. Его передали хозяйке.



- Подобные вызовы не редкость для орловских пожарных и спасателей. И если оперативная обстановка позволяет привлечь пожарно-спасательные подразделения к спасению животного сотрудники чрезвычайного ведомства это обязательно сделают, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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