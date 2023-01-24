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11:00, 24 января 2023 года Подозреваемый в убийстве жителя орловского села задержан в Курской области Кровавое преступление совершено на фоне алкогольных возлияний.





Орловские оперативники в Курской области задержали подозреваемого в убийстве 45-летнего мужчины. Тело жителя села Старцево со множественными ножевыми ранениями было обнаружено в его доме 19 января, оперативникам удалось найти предполагаемого виновного в кровавом преступлении.



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемого в убийстве, 44-летнего жителя Орла, поймали в соседнем регионе. Как оказалось, тот находился в гостях у своего знакомого, время мужчины проводили за бутылкой спиртного. А далее - спор, ссора, нападение с ножом и убийство.



Следственными органами регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Ольга СУПОНЕВА





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