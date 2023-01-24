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11:30, 24 января 2023 года Губернатор Орловской области встретился с главой Курской таможни Андрей Клычков и Игорь Алейников обсудили внешнеторговую деятельность Орловщины.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с руководителем Курской таможни Игорем Алейниковым. Они обсудили аспекты внешнеторговой деятельности Орловщины.



Также участники встречи поговорили о перспективах сотрудничества.



- В центре внимания были вопросы развития взаимодействия. Стороны выразили готовность наращивать партнерство, - сообщает пресс-служба регионального правительства.











Ольга СУПОНЕВА





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