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9:49, 24 января 2023 года

В Образцово под Орлом 24 января случился пожар на производстве консерв

Спасатели несколько часок тушили полыхающее здание.


Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Пожар случился сегодня, 24 января, в деревне Образцово на улице Союзной.

Спасатели боролись с огнем четыре часа. Тушение соложнялось тем, что в цеху находились газовые баллоны с пропаном, а здание, площадью 400 квадратных метров, необходимо было обесточить. Борьба с огнем велась через окна, посколько крыша частично обрушилась.

После происшествия в производственном здании пострадавших нет. На месте работали 7 единиц техники и 28 сотрудников МЧС.

Фото и видео предоставлены ГТРК "Орел" местными жителями.


Сергей СИЛАЕВ
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