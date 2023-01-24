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9:49, 24 января 2023 года В Образцово под Орлом 24 января случился пожар на производстве консерв Спасатели несколько часок тушили полыхающее здание.





ГУ МЧС России по Орловской области. Пожар случился сегодня, 24 января, в деревне Образцово на улице Союзной.



Спасатели боролись с огнем четыре часа. Тушение соложнялось тем, что в цеху находились газовые баллоны с пропаном, а здание, площадью 400 квадратных метров, необходимо было обесточить. Борьба с огнем велась через окна, посколько крыша частично обрушилась.



После происшествия в производственном здании пострадавших нет. На месте работали 7 единиц техники и 28 сотрудников МЧС.



Об этом сообщили в пресс-службе. Пожар случился сегодня, 24 января, в деревне Образцово на улице Союзной.Спасатели боролись с огнем четыре часа. Тушение соложнялось тем, что в цеху находились газовые баллоны с пропаном, а здание, площадью 400 квадратных метров, необходимо было обесточить. Борьба с огнем велась через окна, посколько крыша частично обрушилась.После происшествия в производственном здании пострадавших нет. На месте работали 7 единиц техники и 28 сотрудников МЧС. Фото и видео предоставлены ГТРК "Орел" местными жителями.





Сергей СИЛАЕВ





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