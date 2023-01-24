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16:00, 24 января 2023 года За сорванный куст конопли житель Ливен на 4 года отправится в колонию строгого режима Мужчина изготовил и хранил у себя дома наркотик.





Суд вынес приговор жителю Ливен за наркопреступление. Сорванный куст конопли довел его до колонии строгого режима.



Ливенец нашел дикорастущую коноплю, сорвал и изготовил наркотик, который хранил для личного потребления. Однако этот факт не остался без внимания полиции. Наркотик изъяли, а на мужчину завели уголовку. Дело дошло до суда.



- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Фото: Ольга Супонева (архив)









Ольга СУПОНЕВА





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