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16:00, 24 января 2023 года

За сорванный куст конопли житель Ливен на 4 года отправится в колонию строгого режима

Мужчина изготовил и хранил у себя дома наркотик.


Суд вынес приговор жителю Ливен за наркопреступление. Сорванный куст конопли довел его до колонии строгого режима.

Ливенец нашел дикорастущую коноплю, сорвал и изготовил наркотик, который хранил для личного потребления. Однако этот факт не остался без внимания полиции. Наркотик изъяли, а на мужчину завели уголовку. Дело дошло до суда. 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Фото: Ольга Супонева (архив)




Ольга СУПОНЕВА
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