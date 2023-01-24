У начинающих орловских спортсменов появится цифровой профиль

Орловщина станет пилотным регионом, где опробуют новую платформу.

Об этом сообщили на аппаратном совещании в правительстве региона. В Орловской области опробуют систему "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт".

В цифровом поле появится информация обо всех спортивных учреждениях региона, а также спортсменах и тренерах. Система позволит записаться на секции, следить за личными достижениями и расписанием занятий.