У начинающих орловских спортсменов появится цифровой профиль

|
|Главная » Новости
14:00, 24 января 2023 года
У начинающих орловских спортсменов появится цифровой профильОрловщина станет пилотным регионом, где опробуют новую платформу.
Об этом сообщили на аппаратном совещании в правительстве региона. В Орловской области опробуют систему "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт".
В цифровом поле появится информация обо всех спортивных учреждениях региона, а также спортсменах и тренерах. Система позволит записаться на секции, следить за личными достижениями и расписанием занятий.
Вести-Орёл