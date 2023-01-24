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11:05, 24 января 2023 года В Орле 24 января отключили горячую воду в нескольких домах и детсаду Рассказываем, по каким адресам временно приостановлена подача.









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До 13.00 горячая вода отключена в детском саду №15, а также в Речном переулке 48, 50, по улице 2-й Курской, 32, 34, 3-й Курской, 35 и 4-й Курской, 31.

В некоторых домах Советского и Железнодорожного районов Орла 24 января отключена горячая вода. Рассказываем, какие адреса попали в зону временного перебоя с ресурсом.По сообщению горадминистрации, до полудня горячего водоснабжения не будет по улице Горького, 115, 117, 119, Андрианова, 1, 5, 7, Костомаровской, 3, а также Октябрьской, 132а, 134, 136.До 13.00 горячая вода отключена в детском саду №15, а также в Речном переулке 48, 50, по улице 2-й Курской, 32, 34, 3-й Курской, 35 и 4-й Курской, 31.







Ольга СУПОНЕВА





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