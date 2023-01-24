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11:05, 24 января 2023 года

В Орле 24 января отключили горячую воду в нескольких домах и детсаду

Рассказываем, по каким адресам временно приостановлена подача.


В некоторых домах Советского и Железнодорожного районов Орла 24 января отключена горячая вода. Рассказываем, какие адреса попали в зону временного перебоя с ресурсом. 

По сообщению горадминистрации, до полудня горячего водоснабжения не будет по улице  Горького, 115, 117, 119,  Андрианова, 1, 5, 7, Костомаровской, 3, а также Октябрьской, 132а, 134, 136.

До 13.00 горячая вода отключена  в детском саду №15, а также в Речном переулке 48, 50, по улице 2-й Курской, 32, 34, 3-й Курской, 35 и 4-й Курской, 31.




Ольга СУПОНЕВА
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