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13:00, 24 января 2023 года

Орловцам рассказали о новых мошеннических схемах

Эксперты призвали бдительнее относиться к "работодателям".


Эксперты Банка России сообщили, что мошенники начали использовать новые схемы для обмана жителей Орловской области. На почту приходят сообщения с привлекательными условиями работы: высокой зарплатой, удобным графиком, и легкими задачами. К таким предложениям может относиться работа на маркетплейсах.

Согласившийся на "трудоустройство" человек переходит в мессенджер, где получает просьбу номера банковской карты и мобильного телефона.  Некоторые мошенники еще и требуют вступительный взнос.

Деньги оседают в карманах преступников, а данные карты и телефона используются для попытки взлома личного кабинета на сайте банка и дальнейшей кражи средств со счета.

Не доверяйте рассылкам с предложениями о работе, если вас заставляют оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести какие-либо еще платежи. Предложения «гарантированной работы» на удивительно комфортных условиях — популярный прием мошенников. При получении таких предложений не сообщайте свои паспортные данные и финансовые сведения, такие, как данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код, - рекомендует Михаил Прудников, начальник отдела безопасности орловского отделения банка России.




Сергей СИЛАЕВ
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