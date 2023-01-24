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12:00, 24 января 2023 года На дороге в Орловской области фургон насмерть сбил пешехода ДТП с летальным исходом случилось в Кромском районе 23 января.





На дороге "М2" в Орловской области под колесами грузового автомобиля погиб пешеход. Фургон сбил мужчину в Кромском районе.



ДТП случилось в вечернее время, примерно в половине десятого, 23 января. В УГИБДД рассказали подробности. За рулем грузовика "Мерседес" был 33-летний водитель. На 403 километре трассы "Крым" машина наехала на пешехода, который шел во встречном направлении по краю проезжей части.



- В результате ДТП 41-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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