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17:00, 24 января 2023 года Три автоледи на иномарках собрали "паровозик" на Герценском мосту в Орле Столкнулись попутные легковушки и кроссовер, есть пострадавшая.









ДТП случилось накануне, 23 января. Картину произошедшего



Серьезных последствий избежать удалось, но все же юная водитель "Опеля" получила телесные повреждения. В Орле на Октябрьском (Герценском) мосту столкнулись три дамы на иномарках. Попутные автомобили собрались в "паровозик".ДТП случилось накануне, 23 января. Картину произошедшего описали в Госавтоинспекции региона. 28-летняя дама на легковушке "Фольксваген Поло" врезалась в ехавший впереди "Опель Вектра", за рулем которого была 22-летняя девушка. От удара "Опель" въехал в попутный кроссовер "Киа Соул", которым управляла 56-летняя водитель.Серьезных последствий избежать удалось, но все же юная водитель "Опеля" получила телесные повреждения.





Ольга СУПОНЕВА





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