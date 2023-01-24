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13:30, 24 января 2023 года Жители Ливен собирают большую партию гуманитарного груза для военных В зону СВО передадут инвентарь, продукты и множество необходимых бойцам вещей.





Жители Ливен и Ливенского района собирают крупную посылку для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Бойцам передадут инструменты, инвентарь, одежду, продукты и другие необходимые вещи.



По сообщению советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, сейчас регион собирает одновременно целых 8 партий гуманитарного груза, который повезут из нашего региона на линию соприкосновения. Лежнев обратился к орловцам с просьбой присоединиться к формированию посылок для бойцов СВО и внести посильный вклад.



Какие вещи нужны и куда их принести - здесь.





Ольга СУПОНЕВА





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