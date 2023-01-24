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12:45, 24 января 2023 года

В Заводском районе Орла под колесами "УАЗа" погиб пешеход

Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы в ДТП на Машиностроительной.


В Заводском районе Орла пешеход погиб под колесами внедорожника "УАЗ". ДТП случилось на Машиностроительной улице вечером 23 января. 

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в девятом часу 44-летний водитель на "УАЗе" ехал со стороны поселка Учебный в направлении Кромского шосе, он двигался по Машиностроительной улице. Примерно напротив дома №6 автомобиль сбил мужчину 39-ти лет, который шел навстречу. Тот погиб от полученных травм на месте происшествия.

Пострадал и водитель отечественного внедорожника: после удара "УАЗ" вылетел в кусты и затормозил о бетонный столб. Шофер получил травмы.

Накануне в Орловской области произошло еще одно ДТП, в котором скончался пешеход: на трассе М2 фургон насмерть сбил мужчину. 






Ольга СУПОНЕВА
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