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8:00, 25 января 2023 года Орловская область нарастила экспорт отрубей В январе отгружено 100 тонн продукции для отправки в Беларусь.





В Орловской области в начале 2023 года вырос экспорт отрубей. Так, в январе было отгружено продукции на 5,3% больше, чем в декабре прошлого года.



Такую статистику привел региональный Россельхознадзор. В первый месяц 2023-го Орловщина экспортировала в Беларусь 100 тонн пшеничных отрубей.



- По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные вредные организмы не выявлены, отгруженная подкарантинная продукция соответствовала установленным карантинным фитосанитарным требованиям страны–импортера, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.





Ольга СУПОНЕВА





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