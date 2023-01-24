В Орловской области подросло количество детей, заболевших гриппом и ОРВИ

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12:30, 24 января 2023 года
В Орловской области подросло количество детей, заболевших гриппом и ОРВИНа карантин закрыто 29 классов.
Об этом в рамках прямого эфира рассказал губернатор региона Андрей Клычков. Число заразившихся ребят выросло на 0,1%. На карантине находится 29 классов в 18 школах Орловщины.
– Поставлены задачи продолжить и усилить наши традиционные санитарные мероприятия, - сказал глава региона.
Клычков попросил орловцев внимательнее относиться к своему здоровью и отметил, что ситуация с коронавирусом также остается на контроле.
Сергей СИЛАЕВ