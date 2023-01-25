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8:30, 25 января 2023 года Много букв: в Орле пройдет Международный фестиваль славянской письменности Второй фестиваль-конкурс запланирован на май 2023-го.









"Много букв" - это фестиваль-конкурс, программа для желающих поучаствовать уже объявлена. Конкурсантами могут стать люди увлекающиеся каллиграфией, леттерингом, шрифтовым дизайном всех возрастов начиная с семи лет. Номинаций будет четыре: шрифтовая композиция из букв кириллицы с использованием букв, слов, фраз, предложений, славянская азбука в декоративно-прикладном искусстве, славянский алфавит в моде, аксессуарах, текстиле и вышивке, а также кириллица в цифровом формате.



Работы конкурсантов принимаются до 15 апреля вкючительно. Подробнее -



В Орле состоится II Международный фестиваль славянской письменности "Много букв". Мероприятие запланировано на 24-27 мая 2023-го."Много букв" - это фестиваль-конкурс, программа для желающих поучаствовать уже объявлена. Конкурсантами могут стать люди увлекающиеся каллиграфией, леттерингом, шрифтовым дизайном всех возрастов начиная с семи лет. Номинаций будет четыре: шрифтовая композиция из букв кириллицы с использованием букв, слов, фраз, предложений, славянская азбука в декоративно-прикладном искусстве, славянский алфавит в моде, аксессуарах, текстиле и вышивке, а также кириллица в цифровом формате.Работы конкурсантов принимаются до 15 апреля вкючительно. Подробнее - здесь.







Ольга СУПОНЕВА





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