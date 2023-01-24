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12:40, 24 января 2023 года В Орле отметили именины Ивана Тургенева Писатель родился 205 лет назад.





Русские романсы исполнили педагоги Орловского музыкального колледжа. Именины писателя завершили череду зимних праздников и уже стали теплым семейным вечером для тех, кто любит творчество нашего земляка. Традиция установилась много лет назад в музее классика. Поздравить классика с именинами прибыли многочисленные гости, а основным мотивом праздника стало рукоделие. Подробности в сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





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