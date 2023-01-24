Орловцам рассказали, как быстро получить справку о пособиях

На это потребуется несколько минут.

О сервисе рассказали в отделении социального фонда России по Орловской области. Для получения справки о пособиях и 2-НДФЛ нужно сделать несколько кликов.

Первое, войти в личный кабинет получателя услуг на сайте СФР. Второе – выбрать раздел "Заказ электронных справок", третье – создать новый запрос, выбрав нужный регион, тип справки и период. Четвертое – нажать кнопку "Отправить".

Документ с электронной подписью будет доступен для скачивания в личном кабинете через несколько минут.