Орловцам рассказали, как быстро получить справку о пособиях

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14:30, 24 января 2023 года
Орловцам рассказали, как быстро получить справку о пособияхНа это потребуется несколько минут.
О сервисе рассказали в отделении социального фонда России по Орловской области. Для получения справки о пособиях и 2-НДФЛ нужно сделать несколько кликов.
Первое, войти в личный кабинет получателя услуг на сайте СФР. Второе – выбрать раздел "Заказ электронных справок", третье – создать новый запрос, выбрав нужный регион, тип справки и период. Четвертое – нажать кнопку "Отправить".
Документ с электронной подписью будет доступен для скачивания в личном кабинете через несколько минут.
Сергей СИЛАЕВ