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15:00, 24 января 2023 года Орловские баскетболисты ждут болельщиков на домашнем матче Он состоится на площадке спорткомплекса ОГУ.





Домашний тур Ассоциации студенческого баскетбола состоится в Орле на улице Скворцова, 5.

Завтра орловцы сыграют с командой МГТУ им. Носова из Магнитогорска. Игра начнется в 18:30. В субботу в 17:15 нашей команде предстоит матч с пермским "Универом", в воскресенье в 13:15 – с баскетболистами "Минска".







Анастасия Дорохова





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