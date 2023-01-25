Главная » Новости



9:00, 25 января 2023 года Орловские футболистки вновь одержали победу Спортсменки ОГУ отправили семь безответных мячей в ворота соперника.





Футболистки Орловского государственного университета вновь одержали победу в рамках первенства первой лиги ЦФО. В минувшие выходные наша команда приняла на своем поле коллектив города Губкин. Итог матча – победа орловских студенток со счетом 7:0. Это вторая подряд победа в рамках группового этапа первой лиги. Напомним, наша команда является трехкратным победителем всероссийского финала первенства первой лиги.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2