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17:30, 24 января 2023 года Новая схема движения общественного транспорта призвана решить вопрос пассажироперевозок в Орле В часы-пик автобусы часто оказываются перегруженными. Особо сильно это ощущают жители микрорайона "Болховский".





В Болховском микрорайоне работают две маршрутки: №444 и №115. Интервалы между автобусами небольшие, но вместимость "ГАЗелей" по нормам – 20 человек. Вместить всех в час-пик почти невозможно. Похожая ситуация случается и на многих других остановках.



Решить проблему власти надеются за счет программы транспортного планирования. Она разрабатывается московской организацией. Результаты должны предоставить не позже 30 июня этого года. Схема движения общественного транспорта будет рассчитана на 2024 – 2033 годы.





Татьяна Тимохина





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