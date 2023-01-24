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16:30, 24 января 2023 года

В Малоархангельском районе открылось отделение "Движения первых"

Оно появилось в средней школе №1.


Общественно-государственное движение детей и молодежи должно объединить ребят с 6 до 18 лет. Школьников с открытием отделения поздравили губернатор Андрей Клычков и глава района Петр Матвейчук. 

Малоархангельская школа №1 начала работу в 1975 году. Сегодня в ней обучаются 295 человек и работает 51 сотрудник.

1 сентября 2021 года здесь открылась "Точка роста", а в 2022 капитально отремонтировали спортзал, рассказали в пресс-службе областного правительства

Фото: пресс-служба правительства региона




Сергей СИЛАЕВ
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