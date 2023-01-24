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15:30, 24 января 2023 года В Орловском музее ИЗО открылась персональная выставка Вячеслава Ромашова Она посвящена 70-летнему юбилею мастера.





Вячеслав Ромашов – один из наиболее известных и заметных в Орле художников-графиков. 25 января он отметит 70-летие. Этому событию посвящена выставка работ мастера "Суть вещей". Она открылась в Орловском музее изобразительных искусств.



Выставку смело можно назвать не только художественной, но и философской. В экспозицию вошли около 180 произведений, выполненных в техниках меццо-тинто, офорт, гравюра на пластике, пастель, акварель и других.



Выставка работает до 19 февраля.





Эва Стасюлевич





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