В барах Орла задержали двоих хулиганов

Они устроили потасовки.

Тревожные сигналы поступили сотрудникам Росгвардии. Наряды прибыли в пивбары на улицах Комсомольской и Маринченко. Об этом сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства.

Оказалось, что предположительно нетрезвые зачинщики потасовки употребляли нецензурные выражения в адрес окружающих, после чего возникали конфликты. Для проведения разбирательств дебоширов доставили в отделения УМВД.

С 16 по 22 января сотрудники вневедомственной охраны обработали около 130 тревожных сигналов. Большая часть поступала из Заводского района.