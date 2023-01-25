В барах Орла задержали двоих хулиганов

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21:00, 24 января 2023 года
В барах Орла задержали двоих хулигановОни устроили потасовки.
Тревожные сигналы поступили сотрудникам Росгвардии. Наряды прибыли в пивбары на улицах Комсомольской и Маринченко. Об этом сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства.
Оказалось, что предположительно нетрезвые зачинщики потасовки употребляли нецензурные выражения в адрес окружающих, после чего возникали конфликты. Для проведения разбирательств дебоширов доставили в отделения УМВД.
С 16 по 22 января сотрудники вневедомственной охраны обработали около 130 тревожных сигналов. Большая часть поступала из Заводского района.
Сергей СИЛАЕВ