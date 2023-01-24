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15:30, 24 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- В Образцово под Орлом 24 января случился пожар на производстве консерв.



- В Орле на 3D-принтерах печатают комплектующие для нужд СВО.



- Новая схема движения общественного транспорта призвана решить вопрос пассажироперевозок в Орле.



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