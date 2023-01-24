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15:17, 24 января 2023 года Андрей Клычков находится в рабочей поездке по Малоархангельскому району Губернатор Орловской области посетил местную СОШ №1, где открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", ознакомился со строительством новой системы водоснабжения поселка Станция Малоархангельск, поздравил с новосельем детей-сирот.





24 января губернатор Орловской области Андрей Клычков находится с рабочей поездкой в Малоархангельском районе. В рамках мероприятия глава региона посетил жилой дом, построенный для детей-сирот. Ключи от благоутроенных квартир получили четыре человека. Следом Клычков ознакомился со строительством новой системы водоснабжения поселка Станция Малоархангельск. Она должна быть готова в 2023 году. Также губернатор принял участие в открытии первичного отделения Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" в Малоархангельской СОШ №1. Движение должно объединить детей в возрасте от 6 до 18 лет через общие дела, проекты и активности.



Подробности смотрите в ближайших выпусках программы "Вести-Орел".





Орловское Информбюро





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