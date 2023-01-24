вторник 24.01.2023 19:44:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:24, 24 января 2023 года

Четыре сироты из Малоархангельска получили ключи от благоустроенных квартир

Площадь жилища – 40 квадратных метров.


Жилой дом, построенный для детей-сирот, посетил губернатор региона Андрей Клычков. Договор об аренде земли для строительства заключили в середине июля 2020 года, а 17 ноября 2022 года четырехквартирный дом ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Независимая экспертиза подтвердила соблюдение санитарных и строительных норм при возведении объекта. Глава района Петр Матвейчук отметил, что районная администрация за последние пять лет приобрела и предоставила 11 квартир детям-сиротам. Сегодня в очереди на получение жилья числятся три человека.

Фото: пресс-служба областного правительства




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.