Четыре сироты из Малоархангельска получили ключи от благоустроенных квартир

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15:24, 24 января 2023 года
Четыре сироты из Малоархангельска получили ключи от благоустроенных квартирПлощадь жилища – 40 квадратных метров.
Жилой дом, построенный для детей-сирот, посетил губернатор региона Андрей Клычков. Договор об аренде земли для строительства заключили в середине июля 2020 года, а 17 ноября 2022 года четырехквартирный дом ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Независимая экспертиза подтвердила соблюдение санитарных и строительных норм при возведении объекта. Глава района Петр Матвейчук отметил, что районная администрация за последние пять лет приобрела и предоставила 11 квартир детям-сиротам. Сегодня в очереди на получение жилья числятся три человека.
Фото: пресс-служба областного правительства
Сергей СИЛАЕВ