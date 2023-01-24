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15:24, 24 января 2023 года Четыре сироты из Малоархангельска получили ключи от благоустроенных квартир Площадь жилища – 40 квадратных метров.





Андрей Клычков. Договор об аренде земли для строительства заключили в середине июля 2020 года, а 17 ноября 2022 года четырехквартирный дом ввели в эксплуатацию. Об этом правительства. Жилой дом, построенный для детей-сирот, посетил губернатор региона. Договор об аренде земли для строительства заключили в середине июля 2020 года, а 17 ноября 2022 года четырехквартирный дом ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе областного Независимая экспертиза подтвердила соблюдение санитарных и строительных норм при возведении объекта. Глава района Петр Матвейчук отметил, что районная администрация за последние пять лет приобрела и предоставила 11 квартир детям-сиротам. Сегодня в очереди на получение жилья числятся три человека.



Фото: пресс-служба областного правительства





Сергей СИЛАЕВ





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