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18:00, 24 января 2023 года Орловские полицейские отправились в полугодовую командировку на Северный Кавказ Сводный отряд правоохранителей торжественно проводили коллеги.





Сводный отряд орловских полицейских отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщили в областном УМВД. В регионе правоохранители проведут полгода. Перед отъездом к коллегам с напутствием обратился глава областного управления Юрий Савенков, призвавший полицейских к качественной работе, а также пожелав им в полном составе и вовремя вернуться домой.



Настоятель Орловского храма Матроны Московской Евгений Щенников благословил правоохранителей на службу.



Фото: УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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