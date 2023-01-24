В поселке Станция Малоархангельск достроят систему водоснабжения в 2023 году

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18:30, 24 января 2023 года
В поселке Станция Малоархангельск достроят систему водоснабжения в 2023 годуХод работ проинспектировал губернатор.
Глава региона Андрей Клычков 24 января проверил, как ведутся работы по строительству новой системы водоснабжения. На эти цели выделено 30 миллионов рублей, 28 миллионов – средства регионального бюджета. В ушедшем году освоено порядка десяти миллионов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Подрядчик пробурил водозаборные скважины, поставил передвижную электростанцию. Также выполнены общестроительные работы, смонтирована водонапорная башня и проложен водопровод. В настоящее время ведется приемка.
Сергей СИЛАЕВ