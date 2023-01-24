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18:30, 24 января 2023 года В поселке Станция Малоархангельск достроят систему водоснабжения в 2023 году Ход работ проинспектировал губернатор.





правительства. Глава региона Андрей Клычков 24 января проверил, как ведутся работы по строительству новой системы водоснабжения. На эти цели выделено 30 миллионов рублей, 28 миллионов – средства регионального бюджета. В ушедшем году освоено порядка десяти миллионов, сообщили в пресс-службе областного Подрядчик пробурил водозаборные скважины, поставил передвижную электростанцию. Также выполнены общестроительные работы, смонтирована водонапорная башня и проложен водопровод. В настоящее время ведется приемка.





Сергей СИЛАЕВ





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