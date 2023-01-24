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16:03, 24 января 2023 года

Орловцам рассказали про лизинг жилья

Министерство финансов предлагает развивать аренду жилья с правом выкупа.


Схема, включенная в проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года, может стать популярной на фоне отмены программы льготной ипотеки.
Власти планируют сделать механизм лизинга жилья, который предусматривает аренду квартир с последующим выкупом, альтернативой ипотеке, и считают, что это сделает покупку жилья доступнее. Пока что сегмент недвижимости занимает всего лишь 4% портфеля российских лизингодателей.
Эксперты, опрошенные «Российской газетой», отмечают, что лизинг как инструмент приобретения жилой недвижимости в России разрешен еще с 2011 года, но пока не получил широкого распространения. 
 
При покупке квартиры в лизинг лизинговая компания сначала оценивает платежеспособность клиента и ликвидность выбранной им квартиры. При соблюдении всех условий компания выкупает объект: для этого заключается трехсторонний договор, согласно которому в течение определенного срока клиент должен выкупить квартиру.
 
Лизинговые компании обычно предлагают клиентам более гибкие условия, чем банки при выдаче ипотеки, но на период выплат недвижимость остается в собственности у лизингодателя. В результате на квартиру может быть наложен арест из-за различных юридических проблем, возникших между собственником и другими лицами. Кроме того, договор лизинга не подразумевает автоматический переход жилья в собственность лица по завершении выплат.  Так что не стоит надеяться, что в ближайшее время, лизинг по популярности сможет сравниться с ипотекой. 
 
По сравнению с ипотекой у лизинга есть важное преимущество: благодаря меньшему количеству регуляторов его проще оформить. Однако это является и недостатком, ведь в случае с ипотекой банки тщательно проверяют недвижимость, и у покупателя есть уверенность, что она юридически чистая.
Сейчас лизинг жилья не пользуется высоким спросом как со стороны населения, так и со стороны застройщиков. С одной стороны, оформление лизингового договора на жилье обойдется клиенту дороже, чем оформление ипотеки, а с другой, застройщик вынужден ждать порядка десяти лет для извлечения прибыли с продажи квартиры, а учитывая инфляцию и изменчивость экономических условий в стране, такая перспектива не слишком заманчива.
Как считает доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Мария Ханенко, лизинг может стать заменой ипотеки с государственной поддержкой только в том случае, если сами девелоперские компании станут лизинговыми, а предлагаемые ими проценты будут меньше, чем проценты по ипотеке, что позволит лизингу повысить свою конкурентоспособность и привлекательность в глазах потенциальных покупателей.
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