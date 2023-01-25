Орловские спортсменки поедут на первенство России по боксу

Они завоевали это право на турнире ЦФО.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, турнир Центрального федерального округа среди девочек, девушек, юниорок и юниоров принес представительницам орловского бокса три золотые и три серебряные медали.

Золото завоевали Светлана Тувакова, Виктория Ковалева и Анастасия Батова, серебро – Ксения Башакина, Анастасия Ковалева и Виктория Сизова. Результат позволит поучаствовать в первенстве России.

Среди юниоров золотую медаль первенства ЦФО увез на Орловщину Максим Голиков. Наших спортсменов тренируют Евгений Чумаков, Алексей Гришин, Владимир Петров и Дмитрий Селецкий.