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20:00, 24 января 2023 года Региональное ДОСААФ знакомит юных орловцев с экстремальным спортом Проект реализуется благодаря областному гранту.





Орловское региональное отделение ДОСААФ России запустило проект "Эндуро-кросс". Это знакомство с теорией и практикой вождения мотоцикла класса "Эндуро" – транспорта для бездорожья и спецтрасс. Осуществить проект стало возможным благодаря областному гранту. Осенью 2022-го года прошло первое теоретическое занятие. Начало 2023-го – время практики. С организаторами и участниками проекта пообщалась Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





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