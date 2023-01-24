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19:30, 24 января 2023 года

Андрей Клычков рассказал главе Минобрнауки о проекте возведения межвузовского кампуса в Орле

Губернатор Орловской области и Валерий Фальков обсудили строительство учебного объекта в ходе совещания.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обсудили реализацию проекта по строительству межвузовского кампуса в Орле. Об этом сообщает региональный информационный портал. Проект, совместно разработанный правительством области и Орловским госуниверситетом, получил одобрение Минобрнауки. 

Выполнение проекта запланировано в несколько этапов. Сперва необходимо создать нужную инфраструктуру. Площадкой выбрано место по адресу: ул. Скворцова, 5. Ранее сообщалось, что старт фактического строительства запланирован на начало 2023 года. Завершить возведение предполагалось к 2025 году.

Реализация проекта призвана объединить школьное и высшее образование, науку и прикладную составляющую.

Фото с сайта информационного портала Орловской области

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