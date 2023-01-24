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17:45, 24 января 2023 года В Орле планируется на четверть снизить ежемесячные платежи за рекламные конструкции Эту тему накануне обсудили на заседании профильного комитета городского совета.





В 2023 году в Орле на 25% планируется снизить ежемесячные платежи по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Этот вопрос обсуждался на заседании профильного комитета городского совета. Также предлагается не производить пересчеты годовой платы по договорам на размер уровня инфляции с 1 января по 31 декабря 2023 года. Это должно поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства.



Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета.





Орловское Информбюро





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